«Фулхэм» выдвинул требование «Баварии» по Пальинье

«Бавария» продолжает работу по трансферу полузащитника Жоау Пальиньи. Как сообщает Bild, ссылаясь на Bayern Insider, «Фулхэм» отклонил предложение из Мюнхена на сумму в 45 миллионов евро.

Клуб Премьер-лиги готов продать Пальинью за 58 миллионов евро + 9 миллионов евро бонусами. Такие финансовые условия клубы согласовали прошлым летом, однако в итоге трансфер португальца не состоялся.

Жоау Пальинье 28 лет. В сезоне 2023/2024 португалец провёл 39 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал один результативный пас на партнёра. За «Фулхэм» Пальинья играет с лета 2022 года.