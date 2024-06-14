Тен Хаг ввёл правило после похода игроков в ночной клуб – позже правило отменили

Прошлым летом пять футболистов «Манчестер Юнайтед» отправились в ночной клуб Лас-Вегаса перед товарищеским матчем против дортмундской «Боруссии» во время тура в США. Какие именно футболисты отправились тусоваться, в материале The Athletic не раскрывается.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг посчитал, что таких случаев может быть больше, если он и дальше будет заранее уведомлять игроков о графике выходных дней. Нидерландец и его ассистенты перестали заранее объявлять расписание тренировок. Однако некоторые игроки «красных дьяволов», которые профессионально подходят к работе, такой шаг тренеров не оценили. Они посчитали, что их наказывают за тех, кто любит отдыхать в развлекательных заведениях. В итоге по ходу дела тен Хаг смягчил свою позицию – теперь команда знает график как минимум на 10 дней.

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