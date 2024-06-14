«Челси» уверен в трансфере игрока «Кристал Пэлас»

Лондонский «Челси» уверен в том, что сможет купить у «Кристал Пэлас» вингера Майкла Олисе, который в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 10 голами и 6 результативными передачами в 19 матчах.

22-летний Олисе имеет в контракте сумму отступных в размере 70 миллионов евро, но она действует только для клубов из Лиги чемпионов. Несмотря на это, «Челси» считает, что сможет оформить сделку за ту же сумму.

Ранее сообщалось, что в услугах Олисе также заинтересованы «Ньюкасл» и мюнхенская «Бавария». По слухам, сам Майкл предпочитает перейти именно в «Челси», за который ранее выступал на юношеском уровне.