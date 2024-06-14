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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду выступал против методов тен Хага в «Манчестер Юнайтед» – раскрыта информация

14 Июня 2024 • 12:54 Комментировать

Осенью 2022 года Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» после резонансного интервью, в котором звёздный игрок раскритиковал клуб и некоторых его представителей. На страницах The Athletic появилась новая информация о проблемах Роналду на «Олд Траффорд».

По данным источника, Роналду не соглашался с требованиями, которые к нему предъявлял главный тренер команды Эрик тен Хаг. Нидерландец хотел, чтобы футболист прессинговал последнего защитника и вратаря. Криштиану же прилагал минимальные усилия по этим инструкциям. Португалец предпочитал собственный подход, считая инструкции тен Хага «не лучшим использованием его качеств или способом выигрывать матчи».

Отмечается, что подход тен Хага подвергали сомнению и другие игроки – Рафаэль Варан и Каземиро. Они не понимали, почему тренер так сосредоточен на позициях игроков вместо того, чтобы давать футболистам больше свободы, как было у них в «Реале».

Что нужно Роналду, чтобы стать лучшим ассистентом в истории Евро

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги
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