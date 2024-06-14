«Реал» выбрал вратаря, который заменит Лунина

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага может остаться в мадридском «Реале». В прошедшем сезоне 29-летний игрок выступал за «королевский» клуб на правах аренды.

По сообщениям Todofichajes, «сливочные» задумались над продлением сотрудничества с Кепой из-за вероятного ухода Андрея Лунина. Украинец не хочет оставаться в тени Тибо Куртуа и намерен сменить клубную прописку. Интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что полноценный контракт Аррисабалаги принадлежит лондонскому «Челси».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Кепа сыграл 14 поединков. Голкипер пропустил девять мячей, а в семи встречах отстоял на ноль.