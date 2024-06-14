«Манчестер Юнайтед» всё ещё может продать Уан-Биссаку

«Манчестер Юнайтед» всё ещё может продать своего крайнего защитника Аарона Уан-Биссаку. По информации от журналиста Фабрицио Романо, если манкунианцам поступит выгодное предложение, руководство продаст англичанина.

У Аарона остался всего год по контракту с «Манчестер Юнайтед», поэтому клуб открыт к продаже футболиста, ведь через год защитник может уйти на правах свободного агента. Сообщается, что Уан-Биссака интересен клубам из Английской премьер-лиги и итальянской Серии А.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии 26-летний защитник отметился двумя результативными передачами. За «Манчестер Юнайтед» Аарон выступает с 2019 года.