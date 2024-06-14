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Шустер: «Когда Бускетс покинул «Барселону», я видел только одного игрока, который мог его заменить»

14 Июня 2024 • 10:46 Комментировать (1)

Бывший игрок каталонской «Барселоны» Бернд Шустер назвал единственного игрока, который мог бы достойно заменить Серхио Бускетса на «Камп Ноу». Напомним, испанец покинул «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента.

«Когда Бускетс покинул «Барселону», я видел только одного игрока, который мог его заменить. Только Родри мог бы достойно восполнить потерю. В мире нет другого полузащитника, который был бы лучше», – цитирует Шустера Marca.

Отметим, что «Барселона» рассматривала вариант с приобретением Родри Эрнандеса, но полузащитник не хотел покидать «Манчестер Сити», да и «горожане» просили за футболиста слишком большую сумму компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернд Шустер Серхио Бускетс Родри Эрнандес ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
14 Июня 2024 в 10:58
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