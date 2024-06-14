Шустер: «Когда Бускетс покинул «Барселону», я видел только одного игрока, который мог его заменить»

Бывший игрок каталонской «Барселоны» Бернд Шустер назвал единственного игрока, который мог бы достойно заменить Серхио Бускетса на «Камп Ноу». Напомним, испанец покинул «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента.

«Когда Бускетс покинул «Барселону», я видел только одного игрока, который мог его заменить. Только Родри мог бы достойно восполнить потерю. В мире нет другого полузащитника, который был бы лучше», – цитирует Шустера Marca.

Отметим, что «Барселона» рассматривала вариант с приобретением Родри Эрнандеса, но полузащитник не хотел покидать «Манчестер Сити», да и «горожане» просили за футболиста слишком большую сумму компенсации.