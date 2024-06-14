Дансо интересен клубам из АПЛ

Центральный защитник французского «Ланса» Кевин Дансо привлёк внимание клубов Английской премьер-лиги. По информации от I Sport, француз интересен ряду команд из туманного Альбиона.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд лично призвал Кевина перебраться на «Олд Траффорд». Манкунианцам как раз нужен новый центральный защитник после ухода Рафаэля Варана.

У Дансо имеется английское гражданство. Ранее Кевин выступал в Премьер-лиге за «Саутгемптон», но не смог закрепиться в этой команде. 25-летний футболист открыт к тому, чтобы уйти на повышение в летнее трансферное окно.