Руни: «Всегда говорил Роналду, что он уродлив»

«У нас были хорошие отношения, хотя мы являемся абсолютными противоположностями. Криштиану был положительным персонажем. В чем-то он был похож своим поведением на Ибрагимовича. Роналду смотрел на себя в зеркало и говорил, что он красивый. Но я всегда говорил ему, что он уродлив. Это были шутки, но они злили КриРо», - передает слова Руни BBC Radio 5 Live Football Daily.