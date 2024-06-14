Руни: «Всегда говорил Роналду, что он уродлив»

Экс-форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как шутил над бывшим одноклубником Криштиану Роналду.
«У нас были хорошие отношения, хотя мы являемся абсолютными противоположностями. Криштиану был положительным персонажем. В чем-то он был похож своим поведением на Ибрагимовича. Роналду смотрел на себя в зеркало и говорил, что он красивый. Но я всегда говорил ему, что он уродлив. Это были шутки, но они злили КриРо», - передает слова Руни BBC Radio 5 Live Football Daily.
Уэйн и Криштиану вместе играли за «красных дьяволов» с 2004 по 2009 год.
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