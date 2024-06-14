Неймар провёл тренировку с нападающим «Арсенала»

Бразильский форвард Неймар, правами на которого владеет саудовский «Аль-Хиляль», посредством социальных сетей сообщил о совместной тренировке с нападающим лондонского «Арсенала» Габриэлем Жезусом.

«Отпуск и тренировки. Я позанимался в компании своего братишки – Габриэля Жезуса», - гласит сообщение 32-летнего бразильца в социальных сетях.

Неймар не выходил на поле с октября прошлого года. Бразилец залечивает травму крестообразных связок колена.

Форвард перешел в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» летом 2023 года. В составе саудовской команды Неймар провел всего пять матчей, отметился одним голом и тремя ассистами.