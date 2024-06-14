Агент - о новом клубе Клоппа: «Это полная чушь»

Футбольный агент Марк Косицке, который представляет интересы экс-наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, прокомментировал информацию о том, что немецкий тренер может возглавить один из клубов системы «Ред Булл».

«Это полная чушь», - передает слова агента инсайдер Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

Напомним, что Клопп покинул «Ливерпуль» по завершении минувшего сезона. Под его руководством мерсисайдская команда финишировала на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Преемником немецкого специалиста в «Ливерпуле» стал нидерландский тренер Арне Слот.