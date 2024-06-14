«Ливерпуль» нацелился на защитника сборной Германии

Центральный защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Английский гранд уже начал наводить справки о 27-летнем футболисте, докладывает Bild. В контракте центрбека прописаны отступные в размере 22,5 млн евро. Среди претендентов на капитана «Штутгарта» также называются дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер».

В марте текущего года Вальдемар Антон дебютировал за сборную Германии. Позднее Юлиан Нагельсманн включил игрока в окончательную заявку Бундестим на домашний чемпионат Европы.

Антон помог «Штутгарту» финишировать вторым в прошедшем розыгрыше Бундеслиги, сыграв 33 матча за команду.