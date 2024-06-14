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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» принял решение по Ромеро, на которого претендует «Реал»

14 Июня 2024 • 04:15 Комментировать

Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро вряд ли будет продан нынешним летом.

Интерес к 26-летнему футболисту проявляет мадридский «Реал», однако «шпоры» не собираются расставаться с чемпионом мира. По сведениям TBR, лондонский клуб не допускает сценариев, при которых аргентинец будет отпущен в обозримом будущем.

Ожидается, что «Реал» сосредоточится на подписании более молодого и менее статусного игрока в центр защиты. Основные кандидаты – 18-летний Лени Йоро из «Лилля» и 20-летний Антониу Силва из «Бенфики».

Кристиан Ромеро, оценённый порталом Transfermarkt в 60 млн евро, отметился пятью забитыми голами в 34 матчах за «Тоттенхэм» в прошедшем сезоне.

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