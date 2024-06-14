«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» добились прогресса в переговорах по трансферной цели «Реала»

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро остаётся одним из самых востребованных молодых игроков на трансферном рынке.

18-летний футболист – приоритетная цель для мадридского «Реала», однако «сливочные» пока не спешат оформлять трансфер. Тем временем, как стало известно Diario AS, над сделкой активно работают «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» – оба клуба уже достигли прогресса в переговорах. Английский гранд даже предложил «Лиллю» сумму, близкую к запрашиваемой.

Сам Лени Йоро, по слухам, предпочитает перейти именно в «Реал».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость юного француза в 50 млн евро.