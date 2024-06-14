Стало известно, каких игроков готов предложить «Челси» в обмен на Олисе

«Челси» продолжает искать способы приобретения вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

На 22-летнего футболиста также претендуют и другие клубы, включая «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Согласно данным журналиста Сами Мокбеля, чтобы облегчить подписание Олисе, «Челси» может включить в сделку одного из двух своих игроков – нападающего Армандо Брою или центрального защитника Трево Чалоба.

Стоимость Майкла Олисе, по версии портала Transfermarkt, составляет 55 млн евро, в то время как Броя и Чалоба оцениваются в 22 и 13 млн евро соответственно.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Олисе отметился десятью голами и шестью ассистами, проведя 19 матчей.