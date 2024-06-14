«Аль-Наср» выбирает между двумя топ-вратарями

В «Аль-Насре» планируют провернуть громкое подписание на позицию голкипера.

Саудовский клуб изучает возможность подписания Войцеха Щесны из «Ювентуса», с которым, по слухам, уже достиг договорённости. При этом, как сообщает журналист Руди Галетти, главной целью «Аль-Насра» остаётся Алиссон Бекер из «Ливерпуля», и итоговое решение пока не принято. Многое будет зависеть от трансферного бюджета саудовского гранда.

Стоимость 34-летнего Щесны оценивается экспертами Transfermarkt в 6 млн евро, а 31-летнего Алиссона – в 28 млн.

В минувшем сезоне «Аль-Наср» финишировал вторым в чемпионате Саудовской Аравии, уступив титул «Аль-Хилялю».