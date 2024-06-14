Де Дзерби договорился с новым клубом

Бывший главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби намерен продолжить работу во Франции.

Как известно, итальянец ведёт переговоры с «Марселем». По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, стороны стали ближе к заключению сделки после встречи, прошедшей в четверг. Де Дзерби согласовал с французским клубом контракт, рассчитанный до 2027 года. Специалисту очень интересна предлагаемая работа.

Как и предполагалось, «Марсель» заплатит «Брайтону» порядка 6 млн евро компенсации, поскольку договор наставника с «чайками» был рассчитан до 2026 года.

Роберто де Дзерби возглавлял «Брайтон» с сентября 2022 года.