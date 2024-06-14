Ямаль – самый подорожавший игрок в мире за последний год, Беллингем – третий

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль возглавил очередной рейтинг.

Трансферная стоимость 16-летней восходящей звезды, согласно оценке известного портала Transfermarkt, за последний год выросла с 0 до 90 млн евро. Вторым среди самых подорожавших стал Коул Палмер, прошлым летом перешедший из «Манчестер Сити» в «Челси», – ценник англичанина вырос на 65 млн евро (с 15 до 80 млн). Третий – Джуд Беллингем из мадридского «Реала» – 60 млн евро (180 млн при 120 млн годом ранее).

Виктор Дьёкереш («Спортинг» Лиссабон, +52 млн) и Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», +49,2 млн) также оказались в пятёрке.