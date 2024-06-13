«Аль-Наср» работает над подписанием центрального защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

32-летний нидерландец пока не договорился с «красными» о новом контракте, в то время как действующий договор истекает уже через год. В связи с этим будущее капитана «Ливерпуля» считается неопределённым, и ситуацией могут воспользоваться представители чемпионата Саудовской Аравии. Как информирует Transfer News Live со ссылкой на Marca, «Аль-Наср» готов пригласить ван Дейка и сделать его самым высокооплачиваемым защитником в мире. На этой неделе генеральный директор саудовского гранда уже встретился с представителем звезды мерсисайдцев.