Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт достиг договорённости с «Манчестере Юнайтед».

21-летний игрок считался одной из целей «красных дьяволов», и теперь стороны сделали важный шаг на пути к успешному завершению сделки. Если верить информации TimesSport, руководство «Манчестер Юнайтед» согласовало условия контракта Брэнтуэйт с его представителями. Как утверждает источник, в случае перехода англичанину будут платить порядка 150-160 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 178-190 тысяч евро).

Манкунианцам ещё предстоит договориться с «Эвертоном» о стоимости трансфера. Портал Transfermarkt оценивает Джерреда Брэнтуэйта в 42 млн евро.