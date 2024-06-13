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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» договорился с дорогостоящим защитником слухи

13 Июня 2024 • 23:28 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт достиг договорённости с «Манчестере Юнайтед».

21-летний игрок считался одной из целей «красных дьяволов», и теперь стороны сделали важный шаг на пути к успешному завершению сделки. Если верить информации TimesSport, руководство «Манчестер Юнайтед» согласовало условия контракта Брэнтуэйт с его представителями. Как утверждает источник, в случае перехода англичанину будут платить порядка 150-160 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 178-190 тысяч евро).

Манкунианцам ещё предстоит договориться с «Эвертоном» о стоимости трансфера. Портал Transfermarkt оценивает Джерреда Брэнтуэйта в 42 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Джерред Брэнтуэйт ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Kononets86
14 Июня 2024 в 00:38
У них нападающих нет от слова совсем, а они защиту покупают
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