«Ливерпуль» интересуется игроком «Лилля»

Лени Йоро, защищающий цвета «Лилля», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как передаёт в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, в услугах 18-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль». Ранее об интересе к футболисту сообщалось со стороны «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне французский футболист принял участие в 44 матчах за «Лилль» во всех турнирах и три раза поразил ворота соперников. Его контракт с «Лиллем» действует до лета следующего года, а трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Йоро помог своей команде финишировать на четвёртой строчке в турнирной таблице Лиги 1.