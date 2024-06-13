«Ньюкасл», клуб первой половины турнирной таблицы АПЛ объявил в своих соцсетях о переходе защитника Ллойда Келли. В новый клуб игрок обороны перебрался в статусе свободного агента. Контракт с игроком рассчитан на 5 лет с возможностью продления ещё на год.

Келли 25 лет, его амплуа – центральный защитник. 190-сантиметровый центрдеф – воспитанник клуба Чемпионшипа «Бристоль Сити». Отметим, что «Борнмут» стал лишь вторым клубом в карьере игрока помимо родной команды.

В прошедшем сезоне Келли помог «вишням» в 25 матчах, в которых ему удалось забить один гол и ещё один раз отличиться ассистом.