«Фулхэм» вновь отказался продавать своего полузащитника Жоау Пальинью в «Баварию». Об этом сообщает журналист Sky Sports Лайалл Томас.

По информации источника, мюнхенский клуб увеличил свое предложение с 36 до 47 миллионов евро, но снова получил отказ. Ранее сообщалось, что «Фулхэм» не намерен расставаться с Пальиньей, если не получит предложение в районе 70 миллионов евро, но «Бавария» столько платить не готова.

В минувшей кампании 28-летний португалец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал в свой актив один ассист.

Контракт Пальиньи с «Фулхэмом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.