Бывший главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби отказался от предложения «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

По сведениям источника, 45-летний итальянец хотел зарабатывать десять миллионов евро в год, поэтому отказал «красным дьяволам», которые предложили меньше. Отмечается, что ради «Марселя» де Дзерби сделал скидку. Ожидается, что в ближайшее время тренер подпишет контракт с французским коллективом.

По результатам минувшего розыгрыша Английской премьер-лиги «Брайтон» вместе с де Дзерби финишировал на 11-й позиции в турнирной таблице, сумев набрать 48 баллов.