Тен Хаг выдвинул три требования «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг продолжит работать на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что нидерландец даже продлит контракт с «красными дьяволами» до середины 2027 года. Как сообщает The Sun, тен Хаг выдвинул клубу три требования, прежде чем заключить новый трудовой договор.

Во-первых, тен Хаг хочет, чтобы технический директор Джейсон Уилкокс не вмешивался в вопросы командной тактики. Отмечается, что Уилкокс призывал тен Хага использовать Бруну Фернандеша в качестве «ложной девятки» в недавнем финале Кубка Англии, и это не понравилось тренеру.

Во-вторых, тен Хаг настаивает на том, что Джедон Санчо может вернуться в основной состав только после принесения извинений. Как известно, в прошлом году между Санчо и тен Хагом произошёл конфликт, и зимой игрок отправился в аренду в «Боруссию».

В-третьих, тех Хаг хочет, чтобы клуб продлил контракт ещё и с Бенни Маккарти, входящим в тренерский штаб.