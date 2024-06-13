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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» и «Челси» борются за одного игрока

13 Июня 2024 • 18:05 Комментировать

Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе может сменить клубную прописку этим летом. Как сообщает The Athletic, с лондонским клубом уже связались «Ньюкасл», «Бавария» и «Челси». Все они выразили интерес к 22-летнему Олисе и запросили разрешение на переговоры с представителями футболиста.

В сезоне 2023/2024 Майкл Олисе провёл 19 матчей, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 55 миллионов евро.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Челси» считает Олисе своей главной трансферной целью на лето.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Бавария Кристал Пэлас Майкл Олисе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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