«Бавария» и «Челси» борются за одного игрока

Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе может сменить клубную прописку этим летом. Как сообщает The Athletic, с лондонским клубом уже связались «Ньюкасл», «Бавария» и «Челси». Все они выразили интерес к 22-летнему Олисе и запросили разрешение на переговоры с представителями футболиста.

В сезоне 2023/2024 Майкл Олисе провёл 19 матчей, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 55 миллионов евро.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Челси» считает Олисе своей главной трансферной целью на лето.