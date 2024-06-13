Агент назвала клуб Холанна на новый сезон

Агент Рафаэла Пимента ответила на вопрос о своём звёздном клиенте – об Эрлинге Холанне. У Рафаэлы спросили, должен ли такой футболист, как Холанн, быть «человеком одного клуба».

«Я не знаю, но я думаю, что проект Холанна продлится на следующие годы. Это также будет зависеть от тенденций в футболе. Одно можно сказать наверняка: в «Манчестер Сити» Холанн чувствует себя как дома. Он на 1000% предан проекту «Сити» и уже с нетерпением ждёт нового сезона с клубом», - цитирует Пименту FlashScore.

Эрлинг Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. С тех пор норвежец провёл 98 матчей, в которых забил 90 голов.