«Манчестер Юнайтед» менять тренера: почему клуб решил сохранить тен Хага

Лето тренерских отставок не задело Эрика тен Хага. «Манчестер Юнайтед» решил сохранить нидерландского специалиста и даже обсуждает с ним новый контракт. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над таким решением.

Нежелание делать резкие шаги

По ходу прошлого сезона в «Манчестер Юнайтед» сменилась структура собственности и управления клубом. Часть акций клуба выкупила компания INEOS, которая занялась также оперативным управлением. Как пока кажется, её представители подходят к процессу вдумчиво и не хотят пороть горячку. Да, результат «МЮ» в чемпионате неудовлетворительный. Однако тому есть объективные причины в виде травм и несбалансированного состава. При этом «МЮ» выиграл Кубок и, что важнее, заметен прогресс молодёжи. В этой ситуации в клубе решили не рубить с плеча.

Судя по всему, в «МЮ» хотят подходить к проблемам стратегически, и это сейчас важнее. В этой ситуации устраивать хаос и очередную перестройку было бы рискованно. По видимому, для тен Хага решающим будет даже не следующий сезон, а его старт. Если «красные дьяволы» вновь начнут буксовать с самого начала, то вряд ли нидерландский специалист сможет сохраниться.

Ставка на молодёжь

Джим Рэтклифф уже много раз говорил, что «МЮ» больше не будет просто покупать охапку дорогостоящих игроков. Клуб будет делать ставку на молодых игроков, которые должны будут дорасти на «Олд Траффорд» до статуса звёзд.

При такой политике тен Хаг не самый плохой выбор. В минувшем сезоне под его руководством заметного прогресса добились Кобби Майну, Алехандро Гарначо, начал адаптироваться к Англии Расмус Хёйлунн. Можно ещё отметить Вилли Камбваля, который, может, и не добился существенного прогресса, но всё же не потерялся. Умения тен Хага именно как наставника молодёжи высоко ценятся. Возможно, именно это и основная причина, почему INEOS решил довериться тренеру.

Тем не менее прогресс молодёжи на длинном этапе тен Хага не спасёт. Однако прогресс в результатах команды, основанный на росте молодёжи, крайне важен.

Некем заменить

Помимо прочего, в «МЮ» наверняка посмотрели по сторонам и поняли, что нет готового специалиста, который дал бы результат. Маурисио Почеттино нужно время, и он тоже в первый сезон успеха не добьётся – «Челси» тому подтверждение. Томас Тухель имеет склочный характер, что известно всем, да и он будет требовать решающей роли в трансферах. Хави? Де Дзерби? Талантливы, но тоже нет гарантии, что стопроцентно дадут лучший спортивный результат, и не очень понятно, что будет с молодёжью.

В «МЮ» отчётливо осознают, что замена тренера – это не только увольнение нынешнего. И уж вряд ли от хорошей жизни «Челси» пригласил Энцо Мареску, который работал в Чемпионшипе, «Бавария» – Венсана Компани с одним сезоном в топ-лиге, а «Барселона» вытащила Ханси Флика из забвения. И даже «Ливерпуль» в качестве замены Клоппа выбрал совсем не очевидного Арне Слота.

Менять же просто, чтобы заменить, в «МЮ» не хотят, и это как раз похвально. Будь на горизонте кандидат, который готов и результат гарантировать, и развивать молодёжь, такого могли бы и пригласить. Однако в текущей ситуации руководство «красных дьяволов» решило действовать без спешки.

Сколько ещё проработает тен Хаг?

Вероятно, сейчас нидерландец получил последний шанс. Летом его влияние на селекцию будет сведено к минимуму, как сообщают СМИ. INEOS выберет ему тех, в ком виден потенциал. Задача тен Хага при этом будет усложнена. От него всё так же будут ждать результата, а это как минимум попадание в Лигу чемпионов. При этом ему надо будет развивать молодёжь. Насколько эта схема рабочая в условиях конкурентной Премьер-лиги – это ещё надо будет понять в принципе.

Если результата не будет, тен Хаг, скорее всего, может потерять свой пост зимой. Однако даже голый результат, если при этом молодёжь скиснет, его может и не спасти. Выезжать просто на Фернандеше, Рэшфорде, Мактоминае и Онане у нидерландца не получится.

Роман Андреев