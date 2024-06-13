Джастин Клюйверт: «У меня есть футболка Роналду»

Атакующий полузащитник «Борнмута» Джастин Клюйверт пока не смог получить футболку от Лионеля Месси, которого он считает лучшим футболистом в мире. А вот футболка Криштиану Роналду у 25-летнего нидерландца есть.

«У меня есть футболка Криштиану Роналду. Я пока не оформил её, но думаю, что в будущем обязательно создам красивую комнату, и она будет хорошо выглядеть», - сказал Клюйверт Sky Sports.

Вероятно, Джастин Клюйверт обменялся футболками с Криштиану Роналду, когда играл в чемпионате Италии за «Рому». Звёздный португалец, как известно, в 2018-2021 годах выступал за «Ювентус».