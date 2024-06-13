Джастин Клюйверт взял назад свои слова о Месси

Футболист «Борнмута» Джастин Клюйверт говорил, что никогда не играл против Лионеля Месси, хотя на самом деле пересекался с аргентинцем в чемпионате Франции, когда играл за «Ниццу». Нидерландский футболист дал комментарий на этот счёт.

«Мой любимый игрок всех времён, без сомнения, Месси. Думаю, он лучший в мире, и наверняка многие со мной согласятся. Извините, я вынужден взять свои слова обратно – я играл против Месси! Но я не получил от него футболку. Я пробовал, но я не из тех, кто слишком жадный. Если получилось, то получилось, если нет, то нет», - цитирует 25-летнего Клюйверта портал Goal.