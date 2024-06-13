Гвардиола: «Когда Гюндоган брал слово, все его слушали»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о бывшем полузащитнике команды Илкае Гюндогане. На данный момент 33-летний хавбек выступает за «Барселону».

— Илкай мало говорил, но когда он брал слово, все его слушали, включая меня. Мне нравилось его видение игры, его идеи. Было приятно обсуждать тактику с Илкаем, — приводит слова Гвардиолы Barca Universal.

Напомним, Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год. За это время он провел 304 матча во всех турнирах, в которых забил 60 мячей и стал автором 38 результативных передач.

Летом 2023 года немецкий футболист покинул «Манчестер Сити» и перебрался в «Барселону».