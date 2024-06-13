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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Марселю» придётся заплатить «Брайтону» за де Дзерби – известна сумма

13 Июня 2024 • 16:14 Комментировать (1)

По завершению сезона 2023/2024 было объявлено об уходе Роберто де Дзерби с должности главного тренера «Брайтона». Тем не менее, «Марсель», который сейчас ведёт переговоры с итальянцем, должен будет заплатить английскому клубу компенсацию, ведь контракт, очевидно, не был расторгнут полностью. Как сообщает Фабрицио Романо, из-за ухода де Дзерби из клуба компенсация снижена с 15 до 6 миллионов евро. Именно столько нужно заплатить «Марселю».

Отмечается, что де Дзерби и «Марсель» согласовывают контракт сроком на три сезона.

Добавим, что «Марсель» завершил последний чемпионат Франции на восьмой позиции в турнирной таблице.

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Марсель Брайтон Роберто де Дзерби ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
13 Июня 2024 в 16:30
ещё и за тренеров дураки платят их столько свободных по европе бродют любого выбирай
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