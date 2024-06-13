Вингер Луис Гильерме перебрался из бразильского «Палмейраса» в английский «Вест Хэм». Об этом сообщает пресс-служба «молотобойцев».

18-летний футболист заключил с лондонским клубом пятилетний трудовой договор. Отмечается, что официально Гильерме станет игроком «Вест Хэма» 14 июня, когда откроется трансферное окно.

В 2024 году Гильерме принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 23 миллиона евро.