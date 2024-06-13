Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, итальянский клуб готов отпустить 26-летнего форварда. По данным источника, «Рома» рассчитывает заработать на продаже Абрахама порядка 24 миллионов евро.

Утверждается, что в услугах футболиста заинтересованы «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

В прошедшем сезоне Абрахам провел всего 12 матчей во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

Контракт игрока с «Ромой» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 30 миллионов евро.