«Манчестер Сити», «Бавария» и «ПСЖ» ведут борьбу за топ-игрока

В летнее трансферное окно полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может сменить клубную прописку. Как сообщает Sports Zone, с «быками» уже связались три суперклуба – «Манчестер Сити», «Бавария» и «ПСЖ». Каждый из них хочет подписать 26-летнего Ольмо в обозримом будущем.

Источник отмечает, что в действующем контракте Дани Ольмо прописана опция выкупа в 60 миллионов евро. В настоящий момент «РБ Лейпциг» не заинтересован в переговорах по более низкой сумме сделки. По этой причине заинтересованным клубам нужно плясать именно от этого ценника.

В сезоне 2023/2024 Дани Ольмо провёл 25 матчей. В них испанец забил восемь голов и отдал пять голевых передач на партнёров.