«Ювентус» продолжает переговоры по форварду «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» рассчитывает усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, туринский клуб продолжает переговоры по Мэйсону Гринвуду из «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что «красные дьяволы» ещё не одобрили трансфер Гринвуда в Турин, ожидая других предложений. 22-летний форвард может быть продан за 40 миллионов фунтов (около 47 миллионов евро).

Напомним, что в сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд выступал на временной основе за «Хетафе». В 36 официальных играх за испанскую команду Гринвуд забил 10 голов и отдал 6 голевых передач на партнёров.