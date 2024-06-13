Моуринью нацелен на игрока из Англии – известно имя

Недавно Жозе Моуринью занял пост главного тренера «Фенербахче». Теперь турецкий клуб работает над усилением своего состава. Как сообщает The Sun, Моуринью хочет заполучить в команду нападающего из «Лутон Таун». Этим игроком является 26-летний Элайджа Адебайо.

В 27 матчах чемпионата Англии сезона 2023/2024 Адебайо записал на свой счёт 10 голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 12 миллионов евро.

Добавим, что за «Лутон Таун» Элайджа Адебайо выступает с февраля 2021 года. Этот форвард является воспитанником академии «Фулхэма».