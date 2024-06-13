«Манчестер Юнайтед» готовит громкий трансфер игрока «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» работает над усилением состава команды. Как сообщает немецкий Sky, «красные дьяволы» внимательно следят за ситуацией защитника Маттейса де Лигта. Этот футболист очень нравится рулевому манкунианцев Эрику тен Хагу. Тренер прекрасно знает де Лигта по совместной работе в «Аяксе».

Отмечается, что «Бавария» будет готова отпустить 24-летнего де Лигта при поступлении хорошего предложения.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Маттейса де Лигта в 65 миллионов евро. Это очень высокий ценник как для футболиста оборонительной линии.