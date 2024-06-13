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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Эвертона» интересен «Милану» и «Боруссии» Дортмунд

13 Июня 2024 • 12:32 Комментировать

Итальянский «Милан» и дортмундская «Боруссия» интересуются защитником из Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Пит О’Рурк, «россонери» и «шмели» нацелились на Бена Годфри из «Эвертона».

По информации от источника, англичанин отклонил уже несколько предложений «Эвертона» по новому контракту. Защитник хотел бы попробовать себя в другом клубе в следующем сезоне.

У Годфри остаётся всего год по контракту с «Эвертоном», поэтому «ириски» готовы продать футболиста по скидке. Портал «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 26-летнего англичанина в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Эвертон Боруссия Дортмунд Бен Годфри трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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