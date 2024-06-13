Тен Хаг выбрал в «Барселоне» новую звезду для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, которого оставили в команде на новый сезон, начал работать над усилением состава команды. Нидерландец уже выбрал одного звездного новичка, рапортует Todofichajes.

По информации источника, специалист хочет перевести на «Олд Траффорд» полузащитника каталонской «Барселоны» Френки де Йонга. «Сине-гранатовые» не против продажи игрока и готовы выслушать предложение «красных дьяволов».

Де Йонг не поможет сборной Нидерландов на чемпионате Европы – 2024 из-за повреждения лодыжки. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года, а рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.