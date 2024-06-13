«Ньюкасл» подписал защитника «Борнмута»

Центральный защитник «Борнмута» Ллойд Келли стал игроком другого английского клуба.

Как пишет в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний футболист подписал контракт с «Ньюкаслом», о трансфере официально будет объявлено в ближайшее время.

Келли выступал за «Борнмут» с 2019 года. В прошлом сезоне он провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отметился одним ассистом на партнёра. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.

«Борнмут» в прошлом сезоне финишировал на 12 месте в таблице АПЛ, «Ньюкасл» занял седьмую строчку.