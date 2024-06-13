«Челси» изменил позицию по будущему Галлахера

Полузащитник Конор Галлахер может остаться в лондонском «Челси» на следующий сезон. Об этом рапортуют журналисты The Guardian. В клубе решили изменить позицию по будущему игрока и готовы предложить ему новое трудовое соглашение.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Галлахера заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и бирмингемская «Астон Вилла». Срок действующего контракта полузащитника с «пенсионерами» истекает по завершении сезона-2024/2025.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник провел 37 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач.