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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» изменил позицию по будущему Галлахера

13 Июня 2024 • 11:33 Комментировать

Полузащитник Конор Галлахер может остаться в лондонском «Челси» на следующий сезон. Об этом рапортуют журналисты The Guardian. В клубе решили изменить позицию по будущему игрока и готовы предложить ему новое трудовое соглашение.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Галлахера заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и бирмингемская «Астон Вилла». Срок действующего контракта полузащитника с «пенсионерами» истекает по завершении сезона-2024/2025.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник провел 37 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер
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