«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время продлит контракт с тен Хагом

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжит работу в английском клубе.

Как пишет в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, продление контракта со специалистом считается вопросом времени, обе стороны уверены, что соглашение будет согласовано в ближайшее время. Отмечается, что новый контракт будет рассчитан на два сезона.

Нидерландец тренирует «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года, под его руководством «красные дьяволы» выиграли два трофея – кубок Англии и кубок лиги.

Ранее сообщалось, что тен Хаг может быть уволен из клуба, а ему на замену рассматривались шесть специалистов.