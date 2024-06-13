«Вулверхэмптон» требует 50 миллионов евро за своего защитника

Английский «Вулверхэмптон» в летнее трансферное окно будет готов расстаться со своим центральным защитником Максом Килманом. В услугах футболиста заинтересован лондонский «Вест Хэм». Если верить Daily Mail, «волки» требуют от «молотобойцев» 50 миллионов евро компенсации.

27-летний Килман уже несколько лет находится на радаре у других клубов. В своё время футболистом интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но сделка так и не состоялась.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Килман отметился двумя забитыми голами. Пока неизвестно, готов ли «Вест Хэм» выложить за Макса требуемую сумму компенсации.