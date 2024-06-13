Пальинья сохраняет оптимизм насчёт трансфера в «Баварию»

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Пальинья сохраняет оптимизм насчёт своего возможного трансфера в мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, переговоры между клубами продвигаются тяжело, но португалец надеется, что сделка будет заключена.

«Фулхэм» требует в районе 70 миллионов евро за 28-летнего Пальинью, но «Бавария» пока не собирается платить такие деньги. Переговоры продолжаются и есть надежда, что компромисс всё же будет достигнут.

Сообщается, что новый тренер «Баварии» Венсан Компани уже общался с Жоау. Полузащитник мечтает о переезде на «Альянц Арену».