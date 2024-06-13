Три итальянских клуба заинтересовались игроком «Арсенала»

Защитник сборной Польши и лондонского «Арсенала» Якуб Кивёр пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям источника, в услугах 24-летнего исполнителя заинтересованы «Наполи», «Милан» и туринский «Ювентус». Сам Кивёр хочет перейти в команду, где будет получать стабильную игровую практику. «Канониры» готовы продать поляка за 20-25 миллионов евро.

Якуб выступает за лондонский коллектив с зимы 2023 года. В минувшем сезоне защитник поучаствовал в 30 поединках за лондонскую команду, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.