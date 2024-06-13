Дуглас Луис озвучил «Ювентусу» свои требования по зарплате

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис озвучил туринскому «Ювентусу» свои требования по зарплате. Напомним, ранее «старая синьора» договорилась о покупке бразильца за 20 миллионов евро. Также на «Вилла Парк» бесплатно отправятся полузащитник Уэстон Маккенна и вингер Самуэль Иллинг.

По информации от Tuttosport, Луис попросил у спортивного директора Кристиано Джунтоли зарплату в размере 6-7 миллионов евро в год. Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшее время.

Ранее 26-летний Дуглас был интересен лондонскому «Арсеналу». В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник отметился 9 голами и 5 результативными передачами.