«Челси» может вернуть в команду своего воспитанника за 75 миллионов евро

Лондонский «Челси» заинтересован в возвращении своего воспитанника. Речь идёт о нападающем «Борнмута» Доминике Соланке, который забил 19 голов в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги.

По информации от HITC, в контракте у Соланке с «Борнмутом» прописана сумма отступных, которая составляет 75 миллионов евро. Активировать клаусулу могут только определённые клубы, и «Челси» входит в их число.

Соланке покинул «Челси» ещё летом 2017 года после победы в Английской премьер-лиге. Нападающий присоединился к «Ливерпулю» на правах свободного агента, но не смог заиграть на «Энфилде».