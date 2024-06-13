«Лестер» выбирает между двумя тренерами

Английский «Лестер» в настоящий момент выбирает между двумя кандидатами на пост главного тренера. Напомним, Энцо Мареска, выведший команду в Премьер-лигу, недавно подписал контракт с лондонским «Челси».

По информации от The Athletic, «Лестер» выбирает между бывшим наставником «Брайтона» и «Челси» Грэмом Поттером и тренером «Вест Бромвича» Карлосом Корбераном. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

Напомним, «Лестер» стал победителем минувшего розыгрыша Чемпионшипа, опередив «Ипсвич» на одно очко. «Лисы» вернулись в Английскую премьер-лигу спустя всего год после вылета.