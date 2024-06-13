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Бывший игрок «Реала» может перейти в «Интер Майами» Месси

13 Июня 2024 • 09:24 Комментировать

Экс-защитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может отправиться за океан. По информации журналиста Германа Гарсии, в услугах французского футболиста заинтересован «Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси.

Как стало известно инсайдеру, руководство американского клуба вступило в переговоры с 31-летним игроком, который находится в статусе свободного агента.

Рафаэль защищал цвета «красных дьяволов» с 2021 года. Этим летом у Варана истек срок действия контракта с манкунианцами. В минувшем сезоне защитник провел 32 поединка, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

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